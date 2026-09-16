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उरई में एडीजी के औचक निरीक्षण से पुलिस कार्यालय में मची खलबली

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 16 Sep 2026 01:52 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 01:52 PM IST







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एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ के अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने से महकमे में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान एडीजी ने विभिन्न पटलों के अभिलेखों और पत्रावलियों को गहनता से खंगाला। कुछ शाखाओं में कमियां और लंबित फाइलें मिलने पर पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। ... और पढ़ें

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