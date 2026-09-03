सादाबाद तहसील में आलू की माला पहनकर किसानों ने लगाई झाड़ू

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सादाबाद तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के अनिश्चितकालीन धरने के 24वें दिन बुधवार को किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने आलू की माला पहनकर तहसील परिसर में झाड़ू लगाई और कहा कि फसलों का भाव न मिलने से परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है तो उन्हें तहसील में संविदा पर स्वच्छता कर्मी ही नियुक्त कर दिया जाए।

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