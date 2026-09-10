Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 10 Sep 2026 02:06 AM IST
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मुरसान : गांव दऊदा में राम लीला मंचन कार्यक्रम रात 08 बजे।
सासनी : तहसील व ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई सुबह 10 बजे।
डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से सामायिक दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।
गोशाला रोड : श्रीकृष्ण गोशाला में विहिप स्थापना दिवस समारोह सुबह 11 बजे।
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सासनी : तहसील व ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई सुबह 10 बजे।
डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से सामायिक दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।
गोशाला रोड : श्रीकृष्ण गोशाला में विहिप स्थापना दिवस समारोह सुबह 11 बजे।