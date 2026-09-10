Hathras News: आज खास

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सासनी : तहसील व ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई सुबह 10 बजे।

डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से सामायिक दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।

गोशाला रोड : श्रीकृष्ण गोशाला में विहिप स्थापना दिवस समारोह सुबह 11 बजे।