सादाबाद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, जगह-जगह लगे कूड़े और गंदगी के ढेर

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नगर पंचायत सादाबाद में सफाई कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भी जारी रही। यह हड़ताल कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में शुरू हुई है। हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारी नगर पंचायत के वाहन गोदाम पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सफाई कार्य न होने से नगर की व्यवस्था चरमरा गई। जगह-जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे नजर आए। महिला सफाई कर्मचारी भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने हाथों में झाड़ू लेकर नगर पंचायत के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों ने नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली जो कार्यालय पर संपन्न हुई। उन्होंने हटाए गए सभी कर्मचारियों को तत्काल वापस काम पर लेने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

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