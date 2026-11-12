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सिकंदराराऊ के कोडरा जहांगीरपुर में बच्ची का रक्तरंजित शव बोरे में मिला

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 12 Nov 2026 12:19 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 12:19 PM IST







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सिकंदराराऊ कोतवाली के कोडरा जहांगीरपुर गांव में चार वर्षीय बच्ची ममता का रक्तरंजित शव बृहस्पतिवार सुबह मिला। उसका शव खरजा नहर के पास एक बोरे में पड़ा था। वह 9 नवंबर की शाम से घर से गायब थी। ... और पढ़ें

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