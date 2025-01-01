Hathras News: आज खास

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- सासनी : गंगा महारानी मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।

- मुरसान : सीएचसी में पीएम मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुबह 10 बजे।

- सहपऊ : सीएचसी पर पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे।

- सादाबाद : संविलियन विद्यालय द्वितीय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।

- रुदायल : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे।