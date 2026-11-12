Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Happiness turns into mourning, car collides with divider, father and daughter die

Hathras News: मातम में बदलीं खुशियां, डिवाइडर से टकराई कार, पिता-पुत्री की मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 12 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Happiness turns into mourning, car collides with divider, father and daughter die
मनोज उर्फ पुष्पेंद्र और नित्या।  फाइल फोटो - फोटो : File Photo
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हसायन। गांव बस्तोई के निकट मंगलवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल निर्माण के लिए रखे डिवाइडर से टकराकर एक हुंडई ऑरा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में नगला रति निवासी 28 वर्षीय मनोज कुमार उर्फ पुष्पेंद्र और उनकी तीन वर्षीय बेटी नित्या की मौत हो गई, जबकि पत्नी ज्योति और चचेरा भतीजा जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे से इस परिवार में भाई दूज की खुशियां मातम में बदल गईं। मनोज कुमार दिल्ली-नोएडा में ओला कंपनी की कार चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। दीपोत्सव पर वह गांव आए थे। मंगलवार को वह अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बेटियों नित्या व मान्या को अपनी ससुराल गांव अमृतपुर असदपुर से लेकर भतीजे जितेंद्र के साथ कार से नगला रति लौट रहे थे।
विज्ञापन

गांव बस्तोई के निकट रजबहे के पुल निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर रखे डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चारों लोग अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली और सलेमपुर चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाकर सीएचसी सिकंदराराऊ भिजवाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

गंभीर हालत में चारों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान मनोज और उनकी बेटी नित्या ने दम तोड़ दिया। ज्योति और जितेंद्र का उपचार जारी है।
बुधवार शाम दोनों के शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क पर संकेतक और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए जाने पर आक्रोश जताया।

कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि सड़क पर रखे डिवाइडर से कार टकराने के कारण चार लोग घायल हुए थे। इनमें पिता-पुत्री की मौत हो गई। दोनों शवों का पोस्टमार्टम अलीगढ़ में कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed