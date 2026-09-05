{"_id":"6a9c4c9537713601eb0281c7","slug":"video-sahapauu-ka-pahara-gava-ma-pakhara-ovarafal-garamanae-ka-20-sal-sa-parashana-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहपऊ के पीहुरा गांव में पोखर ओवरफ्लो, ग्रामीणों को 20 साल से परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहपऊ क्षेत्र के पीहुरा गांव में पोखर ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दबंगों ने पोखर पर कब्जा कर रास्ते व मकान बना लिए हैं। इससे पोखर का क्षेत्र सीमित हुआ और बरसात में हर साल पानी भर जाता है। बुजुर्ग ओम प्रकाश ने 20 साल से गली में गंदा पानी भरने की दिक्कत बताई। दुकानदार रविकांत की दुकान पर पानी भरने से ग्राहक नहीं आते, कारोबार प्रभावित होता है। ग्रामीणों के अनुसार, वर्तमान प्रधान ने गली ऊंची करवाने से मना किया है। पानी से भरी गली में बच्चों व ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत होती है।

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