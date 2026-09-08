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मीरपुर सहकारी समिति पर खाद वितरण में मनमानी पर भड़के किसान, हंगामा-नारेबाजी

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:46 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:46 PM IST







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सादाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मीरपुर स्थित सहकारी समिति पर सोमवार को खाद वितरण व्यवस्था से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। किसानों ने डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत के बीच वितरण में मनमानी और पक्षपात किए जाने का आरोप लगाया। ... और पढ़ें

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