हाथरस: गाली-गलौज के विरोध पर चाचा-भतीजे को पीटा, रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 08 Sep 2026 06:33 PM IST
सार
पीड़ित ने बताया कि एक सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने पुत्र को स्कूल लेकर जा रहा था। रास्ते में विशेष उर्फ विमल गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया।
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विस्तार
सिकंदराराऊ के गांव गुलाबपुर में गाली-गलौज का विरोध करने पर नामजद ने चाचा-भतीजे के साथ मारपीट कर दी। दोनों घायल हो गए। पीड़ित रामकिशन ने विशेष उर्फ विमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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पीड़ित ने बताया कि एक सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने पुत्र को स्कूल लेकर जा रहा था। रास्ते में विशेष उर्फ विमल गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया।
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शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे रामकिशन के भतीजे वेदपाल के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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