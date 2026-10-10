हाथरस में संविदा कर्मचारियों का आंदोलन नोटिस के बाबजूद उग्र

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हाथरस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन नोटिस के बावजूद उग्र हो रहा है। वे 12 अक्तूबर को लखनऊ कूच की तैयारी में हैं, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारी भी शामिल होंगे। सदर विधायक अंजुला माहौर ने उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

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