{"_id":"6ab7e7b50ae6ba5ebe04e299","slug":"video-hatharasa-ma-pakasa-athhanayama-jaganprkata-abhayana-jara-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में पोक्सो अधिनियम जागरूकता अभियान जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हाथरस के विद्यालयों में 25 सितंबर से 1 अक्तूबर तक पोक्सो अधिनियम जागरूकता अभियान जारी है। इसका उद्देश्य किशोर-किशोरियों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों और परिणामों के प्रति जागरूक करना है। सुरजोबाई कन्या इंटर कॉलेज में विशेष न्यायाधीश निर्भय नारायण राय और चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऋतुराज सिंह ने जानकारी दी।

... और पढ़ें