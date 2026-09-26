हाथरस: मौसम का मिजाज है बदलने वाला, आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, छाए रहेंगे घने बादल
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 12:07 PM IST
सार
हाथरस में मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 26 और 27 सितंबर को स्थानीय स्तर पर गरज-चमक, वज्रपात, तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
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विस्तार
हाथरस जिले में अगले दो दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 और 27 सितंबर को स्थानीय स्तर पर गरज-चमक, वज्रपात (बिजली गिरने) और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
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इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आपदा समन्वय के जिला समन्वयक लेखराज के अनुसार आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। 26 सितंबर को 22.0 मिमी और 27 सितंबर को 18.0 मिमी तक बारिश होने का अनुमान है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान घटकर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जो सामान्य से 4-5 डिग्री कम रहेगा। हवा की गति 6 से 14 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है।
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