हाथरस: कल रविवार को सभी बैंक की शाखाएं खुलेंगी, नकदी जमा होगी और निकाल सकेंगे, पर नहीं होगा यह एक काम
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 01:14 PM IST
सार
हालांकि रविवार को सीमित कामकाज ही होगा, पासबुक एंट्री जैसी सामान्य काउंटर सेवाएं मुहैया होंगी, लेकिन चेक क्लीयरिंग सहित आंतरिक प्रशासनिक कार्य बंद रहेंगे। पांच दिवसीय बंद की आशंका के बीच रविवार को बैंक खुलने से ग्राहकों को बड़ी राहत, नकदी संकट से बचाव होगा।
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विस्तार
रविवार 26 सितंबर को हाथरस की सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। नकदी जमा और निकाली जा सकेगी। सामान्य काउंटर सेवाएं भी चांलू रहेंगी, लेकिन चेक क्लीयरिंग का काम नहीं होगा।
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राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी उत्तर प्रदेश की ओर से रविवार को बैंक संचालन पर औपचारिक सहमति जताई गई। इसके बाद एलडीएम राजीव कुमार ने जनपद की सभी बैंक शाखाओं को रविवार को खोले जाने का निर्देश जारी किया।
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हालांकि रविवार को बैंक शाखाओं में सीमित कामकाज ही होगा। पासबुक एंट्री जैसी सामान्य काउंटर सेवाएं उपभोक्ताओं के लिए मुहैया होंगी। चेक क्लीयरिंग सहित आंतरिक प्रशासनिक कार्य नहीं होंगे।
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