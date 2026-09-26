हाथरस: दो बाइक चोर गिरफ्तार, अलीगढ़ से चुराई हीरो-स्प्लेंडर बरामद, चंदपा पुलिस ने भेजा जेल

चंदपा कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान चितावर वाले रोड पर दो मोटर साइकिल चोरों को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी की दो मोटर साइकिलें बरामद हुईं। इनमें एक हीरो प्रो और एक स्प्लेंडर बाइक शामिल थी।

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पकड़े गए चोरों की पहचान विवेक निवासी असरोही थाना सासानी और विकास कुशवाहा निवासी ग्राम महमूदपुर बरसे थाना सासानी के रूप में हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों मोटर साइकिलें अलीगढ़ से चोरी की गई थीं। विज्ञापन



चंदपा कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि दोनों अपने शौक के लिए चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की तलाश कर रही है। पकड़े गए चोरों की पहचान विवेक निवासी असरोही थाना सासानी और विकास कुशवाहा निवासी ग्राम महमूदपुर बरसे थाना सासानी के रूप में हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों मोटर साइकिलें अलीगढ़ से चोरी की गई थीं।चंदपा कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि दोनों अपने शौक के लिए चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की तलाश कर रही है।

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