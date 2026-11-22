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हाथरस उप जिलाधिकारी मोहम्मद शम्स तबरेज खान ने हाथरस में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले/अंधकार का मॉक अभ्यास 2026 का आयोजन किया। यह हवाई हमले की आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण था। इसमें लगभग 350 लोगों ने भाग लिया। पांच मिनट का ब्लैकआउट और बचाव कार्यों का प्रदर्शन हुआ। जिला आपदा विशेषज्ञ लेखराज सिंह ने इसे विभागीय समन्वय के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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