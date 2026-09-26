हाथरस गेट थाने पर जिलाधिकारी ने सुनी जनसमस्याएं

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हाथरस जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल और पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने हाथरस गेट थाने में जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस पर 12 में से चार शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें समन्वय से कार्य करें, जिलाधिकारी ने कहा। भूमि विवादों में संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी और निष्पक्ष हो, लापरवाही न बरती जाए।

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