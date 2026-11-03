{"_id":"6ae994926d75b4eaaa09a272","slug":"video-village-development-officer-from-hapur-block-arrested-while-accepting-a-bribe-of-5000-rupees-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़ ब्लॉक का ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार दोपहर हापुड़ ब्लॉक परिसर से रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुशील खारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जायज कार्य को करने के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। पहली किस्त के रूप में पांच हजार रुपये देने तय हुए थे। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की थी। मंगलवार को टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

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