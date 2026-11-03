हापुड़: रात्रि ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर बैठे-बैठे थम गई दरोगा की सांसें, हार्ट अटैक से लक्ष्मण सिंह की गई जान

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंदू नगला में रात्रि ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह की अचानक मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे कुर्सी पर बैठे-बैठे ही उनकी सांसें थम गईं। रातभर ग्रामीण उन्हें ड्यूटी पर तैनात समझते रहे, लेकिन सुबह आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

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