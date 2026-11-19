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गंगानगरी में 26 नवंबर तक आयोजित होने वाले शहरी मेले का बृहस्पतिवार को विधिवत् शुभारंभ किया गया। विधायक, पालिका चेयरमैन ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता रखने के निर्देश दिए। सर्वप्रथम विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, सांसद प्रतिनिधि योगेंद्र तंवर, पालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधिन जगदीश कर्दम, मेला समिति अध्यक्ष रमन शर्मा व अन्य लोगों ने मां गंगा का पूजन कर आशीर्वाद लिया।

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