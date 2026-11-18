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सर्दी का सीजन शुरू होने से पहले रेलवे प्रत्येक वर्ष संभावित कोहरे को देखते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह से फरवरी अंत और मार्च के पहले सप्ताह तक अनेक ट्रेनों का संचालन निरस्त कर देता है। इस बार दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से फरवरी माह के अंत तक रेलवे ने लालकुआं से आनंद विहार टर्मिनल और कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच संचालित होने वाली ट्रेन को निरस्त कर दिया है।वहीं अवध असम और काशी विश्वनाथ की फेरे भी कम होंगे। 15910 लालगढ़ से डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस आठ, 15, 22, 29 दिसंबर, पांच, 12, 19, 26 जनवरी, दो, दो, नौ, 16, 23 फरवरी और दो मार्च को नहीं चलेगी। 15909 डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस पांच, 12, 19, 26 दिसंबर, दो, नौ, 16, 23, 30 जनवरी, छह, 13, 20 व 27 फरवरी को निरस्त रहेगी।वहीं, 15127 बनारस से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 15, 18, 22, 25, 29 दिसंबर, एक, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, दो, पांच, नौ व 12 फरवरी को निरस्त रहेगी। 15128 नई दिल्ली से बनारस जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 16, 19, 23, 26, 30 दिसंबर, दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी, तीन, छह, 10 व 13 फरवरी को निरस्त रहेगी।मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि कोहरे के दौरान सुरक्षा और संरक्षा कारणों से ट्रेनों को रद्द किया जाता है। कोहरे के दौरान निरस्त रहने वाली ट्रेनों में टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है।दो जोड़ी ट्रेनें रहेंगी निरस्त15059 लाल कुआं से आनंद विहार टर्मिनल 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक15058 आनंद विहार टर्मिनल से लालकुआं 16 दिसंबर से 10 फरवरी तक15621 कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक15622 आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या चार दिसंबर से 26 फरवरी तक