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हापुड में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटा

Digvijay Singh

Updated Sun, 01 Nov 2026 05:34 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 05:34 PM IST







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हापुड में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से हाईवे से करीब 15 फुट नीचे सीमेंट से भरा ट्रक गिर गया। हादसे में चालक ओर परिचालक गंभीर घायल हैं। पुलिस मौके पर जांच में जुटी। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का मामला। ... और पढ़ें

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