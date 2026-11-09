Hapur News: भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी घोषित, महामंत्री का एक पद रह गया खाली

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कार्यकारिणी में जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना की महिला कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। इसमें सुनीता शर्मा, संगीता मित्तल, यशोदा शर्मा, सीमा जौहर, बीना चौहान, रेखा जैन, मंजू लता और रेणु सिसोदिया को उपाध्यक्ष, संगीता गहलौत व तनुजा शर्मा को महामंत्री, पूनम सिंहल, गीतांशी सोनी, अनिता सिंह प्रधान, स्वाति गुर्जर, मुनीश त्यागी, अलका बंसल, मनीषा कस्तूरी और कीर्ति चौहान को जिला मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रेशु अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, सोनिया नागर व नीलम शर्मा को सह कोषाध्यक्ष बनाया है।मीडिया और आईटी विभाग के संयोजक बनाएटीम में जिला मीडिया संयोजक के पद पर डॉ. प्रियांशी चौहान, जिला सोशल मीडिया संयोजक के पद पर प्रीति वत्स, सह संयोजक के रूप में कल्पना सिंहल व अनिता सिंहल, अंजू सेठी को जिला आईटी संयोजक, सुनीता प्रजापति व रुचि विश्वकर्मा को सह-संयोजक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला शोध प्रमुख के पद पर मनमीत हाण्डा, सह प्रमुख के पद पर नीना अग्रवाल व मंजू कंसल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, सोनिया विश्वकर्मा, अलका शर्मा, कृष्णा बाना, विजय लक्ष्मी, नेहा सिंह, कनक बंसल, बीना वर्मा, सोनिया राजौरा, संगीता रानी, सुनीता वर्मा, वंदना सिंहल, गीता पुंडीर, रश्मी जैन, प्रीति गोयल, कविता शर्मा, निकिता और आकांक्षा शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य बनाया है।