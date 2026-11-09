Hapur News: प्रेमिका से शादी करने उसके घर पहुंचा प्रेमी, जमकर हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुकराड़ा निवासी युवक का देहात थाना क्षेत्र के गांव असरा निवासी एक युवती से पिछले करीब तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। यह बात युवती के परिजनों को पता चली तो उन्होंने विरोध शुरू करते हुए निगरानी शुरू कर दी। दिवाली पर युवक युवती से फोन पर बात कर रहा था तभी पिता ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान युवक ने युवती के पिता से शादी कराने का आग्रह किया था। इस पर पिता ने कटाक्ष करते हुए कह दिया कि कल बरात लेकर आ जाना, शादी करा देंगे। युवक ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया।बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर युवक अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ युवती के घर पहुंच गया, जिसके बाद यहां हंगामा मच गया और युवती का पिता आग बबूला हो गया। दोनों पक्षों में हंगामे के बाद मारपीट तक हो गई। आरोप है कि युवक और उसके साथ आए लोगाें के जमकर पीटा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। यहां करीब चार घंटे की माथापच्ची के बाद युवती और उसके पक्ष की सहमति के बाद युवती को युवक के साथ उसके घर भेज दिया गया। अब जल्द ही दाेनों की शादी होगी।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस असरा गांव पहुंची थी। युवक-युवती दोनों शिक्षित, बालिग और एक ही जाति के हैं। उनमें पिछले तीन साथ से प्रेम प्रसंग चल रहा है। थाने में युवती ने प्रेमी के साथ जाने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर युवती को युवक पक्ष के साथ भेज दिया गया है। जल्द ही दोनों की शादी होगी।