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हमीरपुर: सोते समय अधेड़ की गला रेतकर हत्या, चारपाई पर पड़ा था खून से लथपथ शव

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 09:35 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 09:35 AM IST







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मुस्करा के बिहूनी गांव में 68 वर्षीय ठाकुरदास अहिरवार की रात में सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई। रात 2 बजे मोबाइल चार्ज करने गई पोती ने शव देखा, जिसके बाद फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम के साथ सीओ राठ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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