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हमीरपुर: सोते समय अधेड़ की गला रेतकर हत्या, बिहूनी गांव में मचा हड़कंप

Fri, 11 Sep 2026 08:14 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हमीरपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 11 Sep 2026 08:14 AM IST
सार

Hamirpur News: जिले के मुस्करा थानाक्षेत्र के बिहूनी गांव में रात को सोते समय एक अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार तड़के परिजनों की नजर शव पर पड़ी तो घर में हड़कंप मच गया।

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Hamirpur Murder: Middle-Aged Man Found Throat-Slit in Bihuni Village
अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ राठ ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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सोते समय हत्या से गांव में हड़कंप

बताया जा रहा है कि अधेड़ रात में सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। शुक्रवार तड़के परिजनों ने जब उसे देखा तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

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Hamirpur Murder: Middle-Aged Man Found Throat-Slit in Bihuni Village
अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या - फोटो : वीडिओ ग्रैब

फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड ने जुटाए साक्ष्य

हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जबकि डॉग स्क्वॉड की मदद से भी सुराग तलाशे गए। पुलिस आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

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पुलिस अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा

अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ राठ ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।



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