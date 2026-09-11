हमीरपुर: सोते समय अधेड़ की गला रेतकर हत्या, बिहूनी गांव में मचा हड़कंप

सोते समय हत्या से गांव में हड़कंप

बताया जा रहा है कि अधेड़ रात में सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। शुक्रवार तड़के परिजनों ने जब उसे देखा तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।