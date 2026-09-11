हमीरपुर मर्डर: रात दो बजे चार्जर लेने गई थी पोती, चारपाई पर पड़ा देखा दादा का शव, परिजन बोले- किसी पर शक नहीं

हमीरपुर जिले में मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव में घर में सो रहे वृद्ध ठाकुरदास अहिरवार (68) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार रात करीब 12 बजे परिवार के लोग घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे मृतक की पोती मोबाइल चार्ज करने के लिए कमरे में गई, जहां खून पड़ा देखकर उसने परिजनों को जानकारी दी।

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परिजन कमरे में पहुंचे, तो ठाकुरदास बिस्तर पर पड़े मिले। परिवार ने घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी। प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में अपर पुलिस अधीक्षक, राठ सीओ समेत फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई।