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हमीरपुर: बिहूनी गांव में सोते समय अधेड़ की गला रेतकर नृशंस हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 08:48 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 08:48 AM IST







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मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव में सोते समय एक अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना पर एएसपी, सीओ राठ और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और जांच जारी है। ... और पढ़ें

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