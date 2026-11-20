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बिजली विभाग के मुख्यालय में तैनात एक महिला कर्मी ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तैनात एक्सईएन को एक के बाद एक छह थप्पड़ जड़े। आरोप है कि एक्सईएन महिला को जबरन केबिन में बुलाकर छेड़खानी करते थे। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं महिला का थप्पड़ मारते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है।

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