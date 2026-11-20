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हमीरपुर में बिजली विभाग के दफ्तर में हंगामा, महिला ने XEN को लगातार छह थप्पड़ मारे
बिजली विभाग के मुख्यालय में तैनात एक महिला कर्मी ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तैनात एक्सईएन को एक के बाद एक छह थप्पड़ जड़े। आरोप है कि एक्सईएन महिला को जबरन केबिन में बुलाकर छेड़खानी करते थे। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं महिला का थप्पड़ मारते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है।
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