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अधिवक्ता ने पत्र में कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने में वर्षों से कार्यकर्ताओं ने संघर्ष, त्याग और मेहनत की है। विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव व घर-घर पहुंचकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अवसर मिलना चाहिए।उन्होंने विधानसभा महोबा व चरखारी में प्रत्याशी चयन के दौरान मूल कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की मांग की। साथ ही संगठन में उन्हें उनकी मेहनत व अनुभव के अनुसार अधिकार और जिम्मेदारी देने की बात कही। कहा कि मूल कार्यकर्ताओं का सम्मान ही संगठन की असली ताकत है।