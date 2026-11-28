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कस्बे में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। कस्बे के बाहर से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों के जरिये दिन-रात निर्माण कार्यों में खपाई जा रही है। सैकड़ों ट्रैक्टर दिनभर कस्बे की सड़कों पर दौड़ते हैं और थाने के सामने से गुजरकर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।हादसे के बाद भी नहीं लगी लगामबीते 24 नवंबर को टिकरौली गांव में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बावजूद अवैध खनन और मिट्टी ढोने वाले ट्रैक्टरों पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।जांच करके होगी कार्रवाईइस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।