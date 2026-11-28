Hamirpur News: थाने के सामने फर्राटा भर रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर, पुलिस मौन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:50 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:50 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। कस्बे में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार बेरोकटोक जारी है। दिन-रात सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी लादकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ट्रैक्टर थाने के सामने से भी निकलते हैं लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
कस्बे में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। कस्बे के बाहर से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों के जरिये दिन-रात निर्माण कार्यों में खपाई जा रही है। सैकड़ों ट्रैक्टर दिनभर कस्बे की सड़कों पर दौड़ते हैं और थाने के सामने से गुजरकर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हादसे के बाद भी नहीं लगी लगाम
बीते 24 नवंबर को टिकरौली गांव में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बावजूद अवैध खनन और मिट्टी ढोने वाले ट्रैक्टरों पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।
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जांच करके होगी कार्रवाई
इस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कस्बे में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। कस्बे के बाहर से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों के जरिये दिन-रात निर्माण कार्यों में खपाई जा रही है। सैकड़ों ट्रैक्टर दिनभर कस्बे की सड़कों पर दौड़ते हैं और थाने के सामने से गुजरकर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हादसे के बाद भी नहीं लगी लगाम
बीते 24 नवंबर को टिकरौली गांव में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बावजूद अवैध खनन और मिट्टी ढोने वाले ट्रैक्टरों पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।
जांच करके होगी कार्रवाई
इस संबंध में थानाध्यक्ष राममोहन राय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।