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राठ रोडवेज बस के परिचालक सोहित राजपूत ने बताया कि वह चालक रामकिशोर यादव के साथ शुक्रवार को 55 से 60 सवारी लेकर लखनऊ जा रहे थे। आंबेडकर चौराहे पर रास्ते में बाइक खड़ी थी। उसे हटाने की बात पर कुछ युवकों से विवाद हो गया। आरोपी युवकों का इरादा भांपकर चालक बस लेकर निकल गया। आरोपियों ने धनौरी गांव के पास पथराव कर फायरिंग करने लगे। फायरिंग होने से यात्री भयभीत होकर सीटों के नीचे छिप गए। सूचना पर पुलिस पहुंची तब तक आरोपी भाग गए। कोतवाल दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी के पास से परा गांव निवासी भूरा उर्फ कीरत को तमंचा व बाइक सहित गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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राठ (हमीरपुर)। धनौरी गांव तक राठ डिपो की बस का पीछा कर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने बस परिचालक के शिकायती पत्र पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एक आरोपी को पुलिस ने तमंचा और बाइक सहित गिरफ्तार किया।