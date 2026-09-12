विनोद साहनी हत्याकांड: परिजनों से मिलने जा रहे अजय राय को पुलिस ने बाराबंकी में रोका

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यूपी के गोंडा में बर्तन कारोबारी विनोद साहनी की हत्या के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिजनों से मिलने जा रहे थे। रास्ते में बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर मसौली टोल प्लाजा के पास पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इसके बाद मसौली थाने ले गई। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। कांग्रेस ने घटना की निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

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