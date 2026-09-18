{"_id":"6aad4d82a30ea7e5a30207dd","slug":"video-gada-ma-bjabhashhanae-sharanae-saha-bl-jal-jana-ka-tayara-jamanata-naha-karavauuga-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह बोले- जेल जाने को तैयार, जमानत नहीं करवाऊंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पतंजलि की ओर से दायर 50 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में यदि अदालत उन्हें सजा देकर जेल भेजती है तो वह जमानत नहीं करवाएंगे। विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता का मुद्दा उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने नकली मिठाई, मावा, खोया, दही और तेल की बिक्री को लेकर चिंता जताई। पतंजलि के घी की गुणवत्ता पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दोहराई। बातचीत के दौरान उन्होंने कनाडा से कचरा लाकर रिफाइन करने के बाद देश में बेचने का आरोप लगाया और पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर भी टिप्पणी की। बृजभूषण ने कहा कि उनका उद्देश्य चर्चा में रहना नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह जमानत नहीं करवाएंगे। उनके अनुसार, इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ेगी।

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