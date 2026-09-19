Gonda News: ताइक्वांडो के 39 खिलाड़ियों का बेल्ट प्रमोशन

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येलो बेल्ट में खुशी मिश्रा, आरोही कश्यप, तेजस्विनी मौर्य, अलशिफा, दिलावर वर्मा, हरीश गौतम, शुभांकर श्रीवास्तव, पार्थ अग्रवाल, सात्विक श्रीवास्तव, आर्यन मल्ल, आयुष वर्मा, कार्तिक सिंह, शुभांश श्रीवास्तव, अनमोल श्रीवास्तव, रुद्रांश जोशी, अभिनंदन सिंह, अपर्णा पांडेय और दक्ष चौधरी सफल रहे।ग्रीन बेल्ट में अक्षांश सिंह, विशेष प्रताप सिंह, दर्श श्रीवास्तव, रियांशी सिंह, अथर्व सिंह, स्वास्तिक अवस्थी, रुद्र सिंह, आराध्या सिंह, ऋषिता घोष और विधि सिंह सफल हुए। ब्लू बेल्ट में आदित्य आनंद आर्य, अभय आनंद आर्य, सारांश, अक्षित मिश्रा, अक्षिता मिश्रा, जाह्नवी मिश्रा और विवान सिंह ने सफलता हासिल की। रेड बेल्ट में ऐश्वर्या शुक्ला, अदम्य शुक्ला और श्रेयांश शुक्ला सफल रहे।क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज, ताइक्वांडो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव सदस्य डॉ. राकेश श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष डॉ. ज्योत्सना शुक्ला ने सफल खिलाड़ियों को पदक पहनाकर प्रमाणपत्र प्रदान किए। सुमित भूषण, निशांत श्रीवास्तव और अनूप जायसवानी ने खिलाड़ियों व अभिभावकों को बधाई दी।