{"_id":"6af54a1fbbf9987844005eb0","slug":"video-dj-in-gonda-electrocuted-teenager-dies-eight-people-injured-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में डीजे में उतरा करंट, किशोर की मौत, आठ लोग झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोंडा में डीजे में उतरा करंट, किशोर की मौत, आठ लोग झुलसे
यूपी के गोंडा में बुधवार की रात शादी समारोह के दौरान डीजे में करंट उतरने से एक किशोर की मौत हो गई। जबकि, आठ लोग झुलस गए। हादसा उस समय हुआ, जब बरात गांव के पास पहुंची थी। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के धनेश्वरपुर गांव की है।
डीजे सड़क के ऊपर से गुजरे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इससे डीजे और लाइटिंग के काम में लगे नौ लोग करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वजीरगंज पहुंचाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे में अफरोज (15) की मौत हो गई। जबकि, शहजादे (25), रियाज (15), रब्बीर (15) , अफजल (14), दीपक (15), मिनहाज (15), सूरज (25) और फिरोज (25) का इलाज चल रहा है। ये सभी लोग अयोध्या और गोंडा जिले के निवासी हैं। सीओ तरबगंज डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि पुलिस को मौके पर भेजा गया था। झुलसे लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।