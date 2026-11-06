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ठेले से पैर टकराने पर बाइक से गिरी महिला, सिर और पैर में लगी चोट; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:53 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:53 PM IST







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दुल्लहपुर बाजार के अंतिम छोर पर पश्चिम की तरफ स्टेट बैंक से आगे सड़क किनारे खड़े ठेले से पैर टकराने के कारण बाइक सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। हादसे में महिला के सिर और पैर में चोट आई। गिरने के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गईं। ... और पढ़ें

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