{"_id":"6ac149089e3770bed90b9ac9","slug":"video-video-showing-a-gap-in-the-hamid-setus-expansion-joint-goes-viral-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीद सेतु के ज्वाइंटर में गैप होने का वीडियो वायरल;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा नदी पर निर्मित वीर अब्दुल हमीद सेतु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सेतु के एक जॉइंटर में लगभग 6 इंच का बड़ा गैप आ गया है। वीडियो प्रकाश में आने के बाद से क्षेत्रवासी व राहगीर चिंतित हैं। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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