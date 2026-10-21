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VIDEO: दो सड़क हादसों में आठ घायल, खाई में पलटी कार और टोटो

किशन चौबे

Updated Wed, 21 Oct 2026 07:08 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 07:08 PM IST







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गाजीपुर के जंगीपुर और मरदह थाना क्षेत्रों में बुधवार को हुए दो सड़क हादसों में आठ लोग घायल हो गए। जंगीपुर में कार डिवाइडर से टकरा गई, जबकि मरदह में कार और टोटो टक्कर के बाद खाई में पलट गए। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। ... और पढ़ें

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