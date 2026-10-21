गाजीपुर: तीन दिन बाद भी नहीं मिला लापता ताइक्वांडो खिलाड़ी दिव्यांशु, तलाश जारी

शहर कोतवाली क्षेत्र के वीर अब्दुल हमीद सेतु से लापता ताइक्वांडो खिलाड़ी दिव्यांशु का 65 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। 18 अक्तूबर की शाम से लापता छात्र की तलाश में बाढ़ राहत दल के कर्मचारी और लेखपाल जुटे हैं। टीम गंगा नदी में नाव के जरिए गाजीपुर से गौसपुर तक विभिन्न घाटों पर तलाश कर रही है। हालांकि, अब तक सफलता नहीं मिली है। इस बीच परिजनों ने पुल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है।

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शहर कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार, दिव्यांशु साइकिल से जाते हुए शाम 6:44 बजे रजागंज चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया था। परिजनों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पुल के शुरुआती बिंदु और बीच में लगाए गए कैमरों की फुटेज की जांच की जाए। इससे दिव्यांशु के पुल तक पहुंचने या नहीं पहुंचने के संबंध में अहम जानकारी मिल सकती है। विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, ताकि लापता छात्र का पता लगाया जा सके। शहर कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार, दिव्यांशु साइकिल से जाते हुए शाम 6:44 बजे रजागंज चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया था। परिजनों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पुल के शुरुआती बिंदु और बीच में लगाए गए कैमरों की फुटेज की जांच की जाए। इससे दिव्यांशु के पुल तक पहुंचने या नहीं पहुंचने के संबंध में अहम जानकारी मिल सकती है।पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, ताकि लापता छात्र का पता लगाया जा सके।

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