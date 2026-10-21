{"_id":"6ad8caf2b64df6ac0807afff","slug":"video-crowds-gather-to-enjoy-fair-ramlila-ghazipur-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"लंका स्थित रामलीला में मेले का लुत्फ उठाने के लिए जुटी लोगों की भीड़; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर समेत जनपद के ग्रामीण अंचलों में कुल 71 स्थानों पर मंगलवार को रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया गया। शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान में 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बना रहा। रावण के पुतले का दहन होते ही वातावरण जय श्री राम के नारे से गूंज उठा।

... और पढ़ें