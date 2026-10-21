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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Crowds gather to enjoy fair Ramlila ghazipur

लंका स्थित रामलीला में मेले का लुत्फ उठाने के लिए जुटी लोगों की भीड़; VIDEO

Wed, 21 Oct 2026 07:53 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:53 PM IST
Crowds gather to enjoy fair Ramlila ghazipur
शहर समेत जनपद के ग्रामीण अंचलों में कुल 71 स्थानों पर मंगलवार को रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया गया। शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान में 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बना रहा। रावण के पुतले का दहन होते ही वातावरण जय श्री राम के नारे से गूंज उठा।
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