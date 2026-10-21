रामलीला: गाजीपुर में 71 स्थानों पर रावण के पुतले का दहन, गूंजा जय श्री राम; मेले का लुत्फ उठाने को जुटी भीड़

देर शाम करीब आठ बजे कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला तथा सह संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने मंच पर पहुंचकर रिमोट के माध्यम से रावण के पुतले का दहन किया। कुछ ही क्षणों में विशाल पुतला धू-धूकर जलने लगा।



इस दौरान पूरा लंका मैदान हर-हर महादेव और जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। लोगों ने भगवान श्रीराम की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व को उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर एसडीएम सदर विनोद जोशी, क्षेत्राधिकारी नगर प्रमोद कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, गोपाल जी पांडेय, कृष्ण मुरारी केडिया आदि मौजूद रहे।



शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान में रावण का पुतला दहन होते ही भीड़ एक-दूसरे को धक्का मारते हुए बाहर निकलने लगे। भीड़ के धक्के में कई लोग जमीन पर भी गिर गए। इस दौरान भीड़ प्रबंधन व्यवस्था नजर नहीं आई। यही हाल लंका के आसपास सड़क पर भी दिखा। मेले की भीड़ को उनके भरोसे छोड़ दिया गया था।