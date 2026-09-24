दो करोड़ की हेरोइन के साथ महिला तस्कर समेत तीन गिरफ्तार, VIDEO

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एएनटीएफ (एंटी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स) टीम ने नगर कोतवाली के लालनपुर मड़ई गांव मोड़ से बुधवार की रात 2 करोड़ की हेरोइन के साथ महिला तस्कर सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर झारखंड के चौपारण बाजार से 1.15 किलो हेरोइन खरीदकर खेप भोपाल पहुंचाने के फिराक में थे। तीन तस्करों की गिरफ्तारी के बाद टीम गिरोह के हर एक सदस्य का ब्यौरा जुटाने के साथ सूची तैयार कर रही है।

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