आरक्षण में बदलाव नहीं करने को लेकर सौंपा ज्ञापन; VIDEO

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24 सूत्री मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा उसे कमजोर करने की कार्रवाई नहीं करने की मांग करते हुए एसडीएम सदर विनोद जोशी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार,प्रेमचंद गौतम, शेषनाथ, बसंत सिंह यादव, संतोष, एडवोकेट रामनारायण, अभय सागर आदि मौजूद रहे।

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