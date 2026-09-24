{"_id":"6ab54e5a327c6e166100cc39","slug":"video-no-trace-found-second-day-differently-abled-youth-jumped-mangai-river-search-continues-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंगई नदी में कूदे दिव्यांग युवक का दूसरे दिन नहीं चला पता, तलाश जारी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर थाना क्षेत्र के नियांव गांव स्थित पुल से मंगई नदी में कूदे दिव्यांग युवक का दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी पता नहीं चल सका है। देर शाम तक एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम नदी में सर्च अभियान चलाती रही, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब तक युवक का पता नहीं चल सका है। थानाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि खरगपुर गांव निवासी राहुल राजभर (39) बीते 23 सितंबर की शाम करीब चार बजे अपनी ट्राई साइकिल से नियांव स्थित पुल पर पहुंचा और ट्राई साइकिल खड़ी करके मंगई नदी में छलांग लगा दिया। आसपास मौजूद राहगीरों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया था। तबतक वह पानी में समा चुका था। थानाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को भी लगाया गया है। नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अबतक युवक का पता नहीं चल सका है।

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