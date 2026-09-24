ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत: रेलवे लाइन के किनारे से घर लौट रहे थे दोनों, पहुंची पुलिस; मातम

गाजीपुर के गहमर कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव के पास बुधवार रात ट्रेन की चपेट में आने से दो मजदूर युवकों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी बृहस्पतिवार सुबह हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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ग्राम प्रधान राम प्रवेश मौर्य ने बताया कि देवकली गांव निवासी कल्लू मुसहर (20) पुत्र स्वर्गीय विशेश्वर मुसहर और बलिराज राजभर (32) पुत्र बब्बन राजभर मजदूरी करते थे। दोनों बुधवार को उसिया गांव में मजदूरी करने गए थे। रात करीब 11 बजे काम से लौटते समय रेलवे लाइन के किनारे से घर जा रहे थे। इसी दौरान पोल संख्या 688/11 के पास डाउन लाइन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।सुबह लोगों को घटना की जानकारी हुई तो सेवराई चौकी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।