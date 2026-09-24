दो करोड़ की हेरोइन बरामद: महिला तस्कर समेत तीन अरेस्ट, झारखंड से भोपाल पहुंचाना था माल; जानकारी जुटा रही टीम

पूछताछ में तस्कर सरैया निवासी राकेश यादव उर्फ गामा ने बताया कि हेरोइन झारखंड प्रांत के चौपारण बाजार निवासी सोनू दांगी से खरीदते हैं। मादक पदार्थ (हेरोइन) की खेप भुतहियाटांड तुलसीपुर निवासी कृष्ण बिहारी उर्फ पिंटू प्रजापति और मुहम्मदाबाद कोतवाली के शहनिंदा निवासी रीना यादव के माध्यम से सोनू को बेचने के लिए भोपाल भेजते हैं। भोपाल में सोनू अधिक दाम पर बेचकर पैसा भेजवा देता है। हेरोइन की खेप पहुंचाने के लिए महिला तस्कर रीना यादव और कृष्ण बिहारी उर्फ पिंटू प्रजापति को बस पकड़वाने जा रहा था।



एएनटीएफ थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब दो करोड़ है। तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तस्करों के गिरोह के हर सदस्यों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। साथ ही सूची भी तैयार की जा रही है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा।