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ताड़का वध के बाद फुलवारी में हुआ सीता-राम का प्रथम मिलन, VIDEO
अति प्राचीन श्री रामलीला कमेटी हरिशंकरी के तत्वावधान में बुधवार शाम श्री राम चबूतरा पर रामलीला के दूसरे दिन रामकथा के कई प्रमुख प्रसंग जीवंत हो उठे। मुनि आगमन, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार के बाद जनकपुर की फुलवारी में सीता-राम के प्रथम मिलन का भावपूर्ण मंचन किया गया। पं. राजा भैया आदर्श श्री रामलीला मंडल के कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को देर तक बांधे रखा। सीता-राम के प्रथम मिलन के प्रसंग पर दर्शकों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।
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