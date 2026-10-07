फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   5 people including a sub-inspector were injured in the attack.

Ghazipur News: हमले में उपनिरीक्षक सहित 5 घायल

Wed, 07 Oct 2026 11:42 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
5 people including a sub-inspector were injured in the attack.
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती घायल उपनिरीक्षक। स्रोत.. पुलिस
नोनहरा थाना क्षेत्र के चक कमरौउरा गांव में बुधवार की शाम भूमि की पैमाइश करने राजस्व और पुलिस टीम पहुंची थी। इस दौरान हुए हमले में उपनिरीक्षक रामानंद सिंह सहित पांच लोग घायल हो गए। देर शाम क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इधर, मेडिकल काॅलेज अस्पताल में भर्ती उपनिरीक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत सिंह ने तहरीर देकर बताया कि गांव की परमिला देवी ने जिला प्रशासन के यहां भूमि संबंधित विवाद को लेकर बीते सितंबर माह में प्रार्थनापत्र दिया था।
विज्ञापन

डीएम के निर्देश पर पक्की पैमाइश के लिए मुहम्मदाबाद तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में लेखपाल प्रशांत सिंह, लेखपाल राहुल कुमार, लेखपाल श्वेता मिश्रा और लेखपाल मनीष यादव गए थे। वहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नोनहरा थाने पर तैनात उपनिरीक्षक रामानंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम भी गई थी।
विज्ञापन

शाम छह बजे राजस्व टीम भूमि की पैमाइश कर रही थी। इसी दौरान आरोपी चंद्रमा, राम नारायण, जगदीप सहित 54 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने हमला कर दिया। ईंट-पत्थर और रॉड के हमले से उपनिरीक्षक रामानंद सिंह सहित पांच लोग घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इधर, सूचना मिलते ही बरेसर और नोनहरा थाने की पुलिस टीम गांव पहुंच गई। वहीं, हमलावर भाग गए। नोनहरा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत सिंह की तहरीर पर चंद्रमा, रामनारायण और जगदीप सहित 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस टीम हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed