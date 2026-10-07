Ghazipur News: हमले में उपनिरीक्षक सहित 5 घायल

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डीएम के निर्देश पर पक्की पैमाइश के लिए मुहम्मदाबाद तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में लेखपाल प्रशांत सिंह, लेखपाल राहुल कुमार, लेखपाल श्वेता मिश्रा और लेखपाल मनीष यादव गए थे। वहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नोनहरा थाने पर तैनात उपनिरीक्षक रामानंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम भी गई थी। विज्ञापन

शाम छह बजे राजस्व टीम भूमि की पैमाइश कर रही थी। इसी दौरान आरोपी चंद्रमा, राम नारायण, जगदीप सहित 54 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने हमला कर दिया। ईंट-पत्थर और रॉड के हमले से उपनिरीक्षक रामानंद सिंह सहित पांच लोग घायल हो गए। विज्ञापन विज्ञापन

इधर, सूचना मिलते ही बरेसर और नोनहरा थाने की पुलिस टीम गांव पहुंच गई। वहीं, हमलावर भाग गए। नोनहरा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत सिंह की तहरीर पर चंद्रमा, रामनारायण और जगदीप सहित 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस टीम हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। डीएम के निर्देश पर पक्की पैमाइश के लिए मुहम्मदाबाद तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में लेखपाल प्रशांत सिंह, लेखपाल राहुल कुमार, लेखपाल श्वेता मिश्रा और लेखपाल मनीष यादव गए थे। वहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नोनहरा थाने पर तैनात उपनिरीक्षक रामानंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम भी गई थी।शाम छह बजे राजस्व टीम भूमि की पैमाइश कर रही थी। इसी दौरान आरोपी चंद्रमा, राम नारायण, जगदीप सहित 54 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने हमला कर दिया। ईंट-पत्थर और रॉड के हमले से उपनिरीक्षक रामानंद सिंह सहित पांच लोग घायल हो गए।इधर, सूचना मिलते ही बरेसर और नोनहरा थाने की पुलिस टीम गांव पहुंच गई। वहीं, हमलावर भाग गए। नोनहरा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत सिंह की तहरीर पर चंद्रमा, रामनारायण और जगदीप सहित 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस टीम हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।

नोनहरा थाना क्षेत्र के चक कमरौउरा गांव में बुधवार की शाम भूमि की पैमाइश करने राजस्व और पुलिस टीम पहुंची थी। इस दौरान हुए हमले में उपनिरीक्षक रामानंद सिंह सहित पांच लोग घायल हो गए। देर शाम क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इधर, मेडिकल काॅलेज अस्पताल में भर्ती उपनिरीक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत सिंह ने तहरीर देकर बताया कि गांव की परमिला देवी ने जिला प्रशासन के यहां भूमि संबंधित विवाद को लेकर बीते सितंबर माह में प्रार्थनापत्र दिया था।