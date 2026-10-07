Ghazipur News: सिटी न्यूज

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विरोध प्रदर्शन : विभिन्न मांगों के लिए उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ के सदस्यों का काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

कार्य बहिष्कार : जिले के सभी एनएचएम संविदाकर्मी का कार्य बहिष्कार सुबह 10 बजे।

ऑनलाइन कार्य बहिष्कार : जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में लेखपालों की ओर से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार सुबह 10 बजे।

ताड़का वध का मंचन : श्रीराम चबूतरा हरिशंकरी पर श्री मुनि आगमन, ताड़का वध और सीताराम मिलन की लीला शाम 7 बजे।

रामजन्म की लीला : देवकली के श्रीरामलीला मंच पर रामजन्म की लीला शाम 7 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम :